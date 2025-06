Giornata Mondiale del Rifugiato, eventi a Marsala e Trapani

In Provincia di Trapani una serie di eventi per la Giornata Mondiale del Rifugiato. “Insieme per un futuro senza frontiere” è il tema che si svolgerà a Marsala, venerdì 20 giugno, al “Boschetto” di contrada Ciavolo, a partire dalle ore 10.30. Un appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale, cui collaborano le Cooperative che aderiscono al Protocollo d’Intesa siglato con il Comune e a beneficio di minori stranieri non accompagnati. Saranno loro i protagonisti della giornata, coinvolgendoli in giochi a squadre e attività interculturali, in cui si darà spazio alla loro creatività. L’obiettivo è quello di non farli sentire soli, manifestare loro l’accoglienza della comunità che li ospita. All’iniziativa “Uniti nei Giochi” – che vede anche la collaborazione della Guardia Forestale, della Polizia Municipale e de La Provvidenza Onlus – parteciperanno oltre 350 minori, presenti con i loro tutori e i responsabili delle Cooperative che ne gestiscono l’accoglienza.

Eventi a Trapani

In occasione della giornata mondiale del rifugiato, che si celebrerà il 20 giugno, l’Ufficio Servizi Sociali Responsabile del Progetto S.A.I. Trapani (Sistema Accoglienza e Integrazione), con la collaborazione dell’Ente gestore Consorzio Solidalia, ha avviato un focus fotografico curato dal professionista Francesco Bellina. Le attività si svolgeranno l’11 luglio e si articoleranno in 4 incontri che si svolgeranno tra il Chiostro di San Domenico e le strade del centro storico, con l’obiettivo di raccontare, attraverso la fotografia, storie di accoglienza, emozioni e prospettive future. “Saranno tante altre le iniziative che ci accompagneranno verso la giornata che il Comune di Trapani celebrerà l’11 luglio – afferma l’assessore Virzì -. Arriviamo quindi a questa giornata con un percorso diverso ed un messaggio che vuole dire alla comunità che, attraverso la socializzazione, concretamente si può parlare di integrazione. Le attività all’aperto vogliono rendere partecipi tutti ! con lo sguardo della disponibilità e dell’andarsi incontro. Prossimamente il manifesto con tutti i dettagli che coinvolgeranno non solo i beneficiari del progetto per cui questo comune ha ottenuto il finanziamento ma anche tutta la comunità”.