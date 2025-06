Eccellenza: in casa Folgore Castelvetrano si guarda al futuro

La Folgore Castelvetrano, società militante nel campionato regionale di calcio di Eccellenza, ha presentato alla stampa il nuovo tecnico che guiderà la prima squadra. Si tratta del palermitano Carmelo Di Salvo. Per lui in passato esperienze alla guida tecnica di Alcamo, Castelbuono, Scordia, Casteltermini e Santa Croce Camerina. Paolo Calandrino inoltre sarà il preparatore atletico. Nel corso della conferenza stampa a Castelvetrano alla presenza della Presidentessa del sodalizio folgorino Margherita Barraco, che si è tenuta stamane, si è parlato anche del nuovo innesto nel gruppo dirigente societario della cordata argentina che è entrata a far parte della dirigenza rossonera. La Folgore infine è risultata essere tra le quattro squadre destinatarie del premio concesso dalla Lega nazionale dilettanti Sicilia per il progetto di valorizzazione dei giovani nel corso della ormai passata stagione agonistica dell girone A di Eccellenza, alla società rossonera è andato un premio di 1550 euro, arrivando quarta alle spalle del Supergiovane Castelbuono, della Parmonval e del Don Carlo Misilmeri.

[ Alessandro De Bartolomeo ]