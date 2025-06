Affidato alla locale associazione sportiva lo stadio di Fulgatore

Il Comune di Trapani ha affidato un altro impianto sportivo, il settimo negli ultimi 20 mesi. Si tratta dello Stadio polisportivo di Fulgatore che verrà gestito dalla locale associazione sportiva dilettantistica che ha sede nella frazione trapanese. “Un altro impegno mantenuto, un futuro più sportivo, più aggregante”, così scrive l’assessore Barbara che ha sempre creduto nell’importanza di dotare il territorio di strutture sportive adeguate e accessibili a tutti. Già dal suo insediamento, aveva dichiarato l’intenzione di affidare tutti gli impianti sportivi appartenenti al Comune di Trapani entro il 2025 e recuperare le palestre bisognose di interventi straordinari entro il 2026. “Oggi, possiamo affermare con soddisfazione che questo obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto con largo anticipo”, prosegue Barbara.

“Un passo avanti verso il benessere dei cittadini. La realizzazione di questo progetto – continuano il sindaco Tranchida e l’assessore al ramo – rappresenta un importante passo avanti verso il miglioramento della qualità dell’impianto di Fulgatore dove, a scomputo del canone, saranno eseguite ulteriori migliorie. Lo stadio di Fulgatore diverrà sempre più un luogo di aggregazione e di svago per i giovani e per le famiglie, promuovendo l’attività fisica e lo sport come strumento di crescita e di benessere anche nei quartieri e nelle frazioni. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa per il futuro della nostra città”