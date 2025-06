Marsala, in consiglio l’ex maggioranza prende le distanze dalle sostituzioni in giunta operate dal sindaco

Come era prevedibile nella seduta di ieri 17 giugno del Consiglio comunale di Marsala c’è stato un ampio dibattito politico. In mattinata infatti, come riportato in più articoli dalle nostre testate il sindaco di Marsala, Massimo Grillo aveva annunciato dei cambi nella sua compagine assessoriale: a Donatella Ingardia e Francesco Marchese, sono subentrati Giuseppe Lombardo e Gaspare Di Girolamo che erano presenti in aula.

I criteri della scelta del cambio illustrati dal sindaco. Le repliche dei partiti

Il sindaco Massimo Grillo ha comunicato di avere operato questa scelta per venire incontro alle richieste del centro destra. “I partiti sono divisi al loro interno, per cui ho preso atto e dialogando con i gruppi consiliari ho intrapreso questa decisione – ha detto”.-

Grillo non ha tuttavia fatto mensione del documento diffuso dal centro destra nella mattinata in cui i dirigenti provinciali prendevano le distanze dalla sua sindacatura e la Dc confermava, per “bocca” del leader Totò Cuffaro, che i rappresentanti in giunta attribuiti alla Dc non rappresentavano il partito.

Tra gli interventi, tutti in direzione critica è opportruno citare quelli dei partiti che secondo il sindaco compongono il centro destra che lo sostiene.

Walter Alagna vice segretario provinciale della DC ha letto il documento degli organismi provinciali e nazionali del suo partito che affermano che i due nuovi assessori partecipano alla giunta a titolo personale e non rappresentano il partito. Quanto a Pino Ferrantelli che a nome della Dc ha dichiarato che il suo gruppo consiliare è in giunta e adesso vorrà essere valutato per quello che riuscirà a fare, Alagna gli ha ricortdato come lo stesso Ferrantelli pochi mesi fa aveva firmato una mozione di sfiducia al sindaco.

Stamattina, 18 giugno Elia Martinico nella qualità di segretaria comunale di Forza Italia e ha confermato che il suo partito è collocato all’opposizione della giunta. Nessun internvento a nome di Fratelli d’Italia. Tuttavia gli assessori che rappresentano il partito della Meloni in Giunta, Giusi Piccione e Ignazio Bilardello, erano assenti. Assenza che non è passata inosservata e che è stata più volte rimarcata in diversio interventi.

Sono intervenuti diversi consiglieri, Pino Carnese, Rosanna Genna, Vito Milazzo, Flavio Coppola, Nicola Fici, Gabriele Di Pietra, Eleonora Milazzo, Leo Orlando, Pino Ferrantelli e Piero Cavasino, nonché lo stesso presidente Enzo Sturiano.

Concluso il dibattito politico, l’Aula ha approvato due debiti fuori bilancio.

I lavori sono stati aggiornati a lunedì prossimo, 23 giugno, alle ore 17.