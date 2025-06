Circolo Tennis Valderice: successo per il Torneo Femminile a Squadre

Nuovo successo per l’edizione 2025 del Torneo Femminile a squadre al Circolo Tennis di Valderice. “Ogni anno registriamo una forte adesione – dichiara il presidente Ninni Scalia. Le ragazze, partecipano al torneo con entusiasmo e tanta voglia di divertirsi. Non a caso è sempre stata data ampia rilevanza al tennis femminile è nel nostro circolo”. Si è concluso infatti giovedì sera l’imperdibile appuntamento annuale con la pineta comunale a fare da sfondo all’evento sportivo. Il torneo ha visto coinvolte tenniste della provincia di Trapani divise in quattro squadre che si sono sfidate in tabelloni di doppio e di singolare.

“Sono molto soddisfatta per questa quarta edizione del torneo femminile a squadre – dichiara l’organizzatrice del torneo Antonella Tibaudo –. Ringrazio le partecipanti che hanno accolto l’invito del circolo. Abbiamo trascorso tre giorni di sport, divertimento e amicizia in cui non sono mancate le risate e la sana competizione”. Una bella notizia considerato che circa un mese fa il Circolo Tennis era stato preso di mira dai vandali che hanno dato fuoco ai fogli affissi alla bacheca in legno posta sulle pareti del Circolo trovando tutto a soqquadro.