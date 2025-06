Da Castelvetrano il messaggio: “Ora basta parole, serve un’azione concreta per la pace”

La scrittrice Bia Cusumano, Presidente del Palmosa Kore A.P.S., continua a farsi portavoce di un messaggio forte e chiaro per la pace in Medio Oriente. Lo scorso 7 giugno ha promosso un Flashmob pro Gaza a Castelvetrano, coinvolgendo sindaci e amministrazioni di tutta la Provincia di Trapani. “Tutti siamo stati unanimi nel ribadire la necessità di un urgente e non più derogabile cessate il fuoco”, ha dichiarato Cusumano, sottolineando la partecipazione del Presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, che ha emozionato i presenti con un appello accorato per la pace. Di fronte all’escalation del conflitto, Cusumano sostiene la proposta del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, per una assemblea straordinaria dei sindaci della provincia, aperta alle associazioni, per sottoscrivere un Manifesto per la Pace da inviare alle massime autorità regionali e nazionali. “Non è più tempo di parole, è urgente agire”, afferma. Ha inoltre chiarito che il Flashmob non è stato uno spettacolo né una passerella, ma “un atto di indignazione etica, morale, civile e politica contro la cultura della morte”. Ogni bomba è ingiusta e ogni guerra un fallimento. “I cieli del Medioriente sono solcati da missili e droni. Non sono stelle cadenti. L’umanità cade a pezzi. È il momento di esserci con fermezza e coerenza”, chiedendo all’Occidente di farsi promotore di pace, libertà e sicurezza per tutti i popoli.