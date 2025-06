Sicurezza a Marsala, proseguono i controlli su strada

Controlli nell’ambito della sicurezza in centro a Marsala. Durante lo scorso fine settimana, agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la collaborazione della locale Polizia Municipale – sulla scorta delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dalla Prefetta Daniela Lupo – hanno implementato, ancora una volta, lo sforzo profuso nell’attività di controllo del territorio garantendo dedicati servizi interforze al fine di prevenire e reprimere episodi di natura predatoria ed evitare il verificarsi di risse ed aggressioni nella zona del centro storico cittadino, ove insiste il maggior numero di locali notturni. Queste attività hanno consentito di identificare 70 persone (di cui 12 gravati da precedenti di polizia), di controllare 28 veicoli e di elevare 8 contestazioni al Codice della Strada nell’ambito di 9 posti di controllo. I controlli sul territorio proseguiranno senza soluzione di continuità anche nelle prossime settimane.