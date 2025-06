DJ Party Night: sabato Marsala si accende per la notte più vintage dell’estate

Sabato 21 giugno, a partire dalle 21:30, Porta Nuova a Marsala si trasformerà nel cuore pulsante di una serata indimenticabile: la DJ Party Night, un evento che promette di riportare tutti indietro nel tempo, direttamente negli anni ’80, tra luci al neon, musica travolgente e un’atmosfera carica di nostalgia e divertimento.L’aria sarà pervasa da quell’inconfondibile spirito vintage che solo gli anni ’80 sapevano regalare: occhiali da sole colorati, abiti sgargianti, e la voglia di ballare fino a notte fonda. La scenografia dell’evento, con richiami al synthwave e ai colori fluo, farà da cornice perfetta alle esibizioni di tre DJ d’eccezione: Guglielmo Bonomo, DJ Tod e Alex B. Le loro selezioni musicali spazieranno tra i grandi classici dance e pop di quell’epoca, facendo rivivere i successi che hanno segnato intere generazioni e che ancora oggi fanno muovere chiunque al primo ascolto.Ma la serata non sarà solo musica. Sul palco saliranno anche Ninny Bornice e Gianna Licari, pronti a coinvolgere il pubblico con performance dal vivo e momenti di puro intrattenimento. L’evento, organizzato dal Comune di Marsala, vedrà inoltre la partecipazione dei Paninari Marsala, che contribuiranno a ricreare quell’atmosfera conviviale tipica delle serate in compagnia, proprio come accadeva nei mitici anni ’80 davanti ai locali più in voga del tempo.A rendere la notte ancora più speciale ci saranno giochi a tema, con premi esclusivi per i partecipanti più fortunati e creativi, oltre a tante altre sorprese pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Sarà un’occasione unica per riscoprire il piacere dello stare insieme, tra note di nostalgia e nuove emozioni, in una location suggestiva come Porta Nuova, simbolo storico della città di Marsala.La DJ Party Night sarà quindi molto più di una semplice festa: sarà un viaggio indietro nel tempo, un tuffo nei ricordi e nelle atmosfere di un decennio che continua a far sognare. Un appuntamento imperdibile per chi vuole lasciarsi travolgere dalla musica, dal divertimento e dalla magia degli anni ’80, in una notte che si preannuncia memorabile per tutta la comunità marsalese e non solo.