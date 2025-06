Valeria Battaglia alla guida del PD: “Anno zero per i democratici trapanesi”

Si è svolta a Trapani l’assemblea congressuale provinciale del Partito Democratico, che ha segnato l’inizio di una nuova fase politica per il territorio. Al termine dei lavori, Valeria Battaglia è stata eletta nuova segretaria provinciale – così come era stato già annunciato – mentre la Presidenza è stata affidata all’uscente Valentina Villabuona. Nel suo primo discorso da segretaria, Battaglia ha tracciato con fermezza la linea politica che intende seguire: apertura, unità, rigenerazione. “Raccoglierò il meglio di ciò che è stato fatto e lavorerò per innovare ciò che non ha funzionato. Sarò la segretaria di tutte e tutti, anche di chi ha scelto di non partecipare a questo congresso. Il mio obiettivo è riconnettere il PD con le persone, restituendogli voce nei quartieri, nelle periferie, nei luoghi di lavoro”, ha dichiarato Battaglia, lanciando un messaggio chiaro: “È il tempo del coraggio, non del silenzio. Dobbiamo smettere di inseguire e tornare a guidare”.

La nuova segretaria ha parlato di un “anno zero” per il PD trapanese, un’opportunità da non sprecare per ricostruire fiducia nella politica, ripartendo dai circoli, dalla partecipazione e da un partito “che valorizzi le persone e non le usi, che sappia dialogare nelle differenze e fare delle regole una garanzia di comunità”. L’assemblea di ieri si chiude con un forte segnale politico: il Partito Democratico trapanese si prepara a scrivere una nuova pagina, fondata sulla partecipazione, sul radicamento territoriale e sulla volontà di tornare a essere la prima scelta dei cittadini.