Marsala: passeggiata rotariana a Villa Cavallotti per scoprire bellezze e criticità

Si è svolta il 1° giugno a Marsala la prima edizione della Jane’s Walk organizzata dal locale Rotary Club. L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa da parte dei soci. Il sito selezionato per l’evento è stato il giardino pubblico Villa Cavallotti (risalente tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento), luogo simbolico per la cittadinanza per la sua storia e importanza. A condurre la passeggiata è stata la professoressa Claudia Colicchia, guida d’eccezione che ha saputo raccontare con sensibilità le vicende legate al bastione di San Francesco, con il suo suggestivo affaccio sulle Isole Egadi. Un luogo che ha rappresentato, per molte generazioni, lo scenario di incontri giovanili, piccoli segreti scolastici, giochi, aperitivi estivi e manifestazioni culturali.

La passeggiata ha avuto lo scopo di osservare, raccontare e mettere in luce criticità e potenzialità di uno spazio che dovrebbe appartenere a tutta la comunità, ma che ancora oggi risulta poco inclusivo. Nonostante la presenza di ficus e piante secolari, infatti, i giardini mostrano evidenti limiti nell’accoglienza e nella fruibilità. Attraverso la compilazione di un questionario, ideato da Daniele Pizzo e somministrato a tutti i partecipanti, sono emerse numerose proposte per migliorare il giardino con interventi semplici e sostenibili: più fiori nelle aiuole, cartelloni informativi con i nomi scientifici delle piante, spazi per attività psicofisiche come yoga o meditazione, panchine con schienali per favorire la lettura, giochi inclusivi, pulizia delle vasche con introduzione di piante acquatiche a tutela della fauna, manutenzione quotidiana di viali e aiuole, e miglioramento del manto pedonale.

Il presidente del Rotary Club Marsala, Aldo Andrea Galileo, ha proposto formalmente all’Amministrazione comunale una collaborazione — nei limiti delle disponibilità economiche del Club — per attuare gli interventi più urgenti a favore della sicurezza e dell’accessibilità della Villa. La giornata si è conclusa con foto di gruppo e sentiti apprezzamenti da parte dei partecipanti, lasciando un ricordo positivo di questa esperienza urbana condivisa, nel solco dello spirito della Jane’s Walk.