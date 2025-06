 Il sindaco di Petrosino; “Avviati gli interventi per rendere il nostro litorale accogliente e sicuro”

“La stagione estiva ha bussato in anticipo alle porte del nostro territorio, e l’Amministrazione comunale non si è fatta trovare impreparata”. E’ quanto afferma il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi che continua in una nota “Con l’arrivo anticipato delle belle giornate e l’aumento delle presenze sul litorale, sono già stati avviati i primi interventi per preparare al meglio le nostre spiagge e i nostri spazi pubblici.

I primi interventi del comune

“Siamo già intervenuti con i primi lavori di pulizia delle spiagge, la disposizione dei cesti per i rifiuti su tutta la costa e con la collocazione delle passerelle per garantire l’accessibilità – dichiara il Sindaco –. Nelle prossime settimane proseguiremo con il completamento delle operazioni di pulizia e sarà avviata una bonifica straordinaria del litorale, che proseguirà per tutta la durata della stagione, con un monitoraggio costante per mantenere elevati standard di decoro e sicurezza”.

Non solo spiagge, afferma la nota diffusa dal comune, l’Amministrazione ha già affidato i lavori per la sostituzione di alcuni tratti del guard rail lungo il litorale, un intervento necessario per garantire la sicurezza e migliorare l’aspetto complessivo della nostra fascia costiera. Questi lavori prenderanno il via nelle prossime settimane.

“Stiamo lavorando con attenzione e concretezza – conclude il Sindaco – per offrire una stagione estiva all’altezza delle aspettative dei cittadini e di quanti sceglieranno il nostro territorio per le loro vacanze. Continueremo a impegnarci affinché la nostra comunità possa vivere l’estate in un ambiente curato, sicuro e accogliente”.