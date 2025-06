Futuro del comparto vitivinicolo: il Vescovo Giurdanella chiama a raccolta il territorio

In un momento di grave difficoltà per il comparto vitivinicolo della Sicilia occidentale, il Vescovo

di Mazara del Vallo Mons. Angelo Giurdanella, promuove una manifestazione pubblica

dal titolo: “A sostegno del viticoltore e dell’economia vitivinicola del territorio”, che si terrà giovedì 19 giugno 2025, alle ore 20.00, presso il Santuario di Santo Padre delle Perriere a Marsala.



L’Associazione “I Guardiani del Territorio” è tra i promotori dell’iniziativa, convinta che oggi

più che mai sia necessario unire le forze per difendere il lavoro agricolo, la cooperazione e il tessuto

sociale dei nostri territori. La crisi che sta colpendo il settore vitivinicolo non è solo agricola: è una minaccia concreta per l’intera economia locale. Prezzi al di sotto dei costi di produzione, calo dei conferimenti, cantine sociali in sofferenza, crescente indebitamento dei piccoli produttori: tutto ciò sta minando le fondamenta di un sistema produttivo che per generazioni ha dato identità, reddito e dignità al nostro

territorio.



L’appello del Vescovo Giurdanella è rivolto a tutti i soggetti istituzionali, sociali, ecclesiali e

produttivi devono sentirsi coinvolti. L’obiettivo è costruire insieme una piattaforma di proposte da presentare alle istituzioni competenti, per ottenere risposte concrete e immediate.

Sono stati invitati a partecipare:

• i viticoltori e le cooperative agricole,

• le cantine sociali,

• le organizzazioni professionali e sindacali del settore,

• i sindaci dei Comuni agricoli della provincia,

• i parlamentari regionali e nazionali,

• il mondo scolastico, giovanile e le comunità ecclesiali.

Il Santuario di Santo Padre delle Perriere, simbolo di spiritualità e memoria contadina, sarà il

luogo di un incontro sobrio, partecipato e determinato, per ascoltare le istanze del territorio e dare

voce a chi quotidianamente lavora la terra.

“La presenza di ciascuno sarà segno concreto di impegno per il futuro della nostra terra”,

dichiara Gian Paolo De Vita, portavoce de I Guardiani del Territorio. Come promotori di questa iniziativa, al fianco del Vescovo Giurdanella, crediamo sia giunto il momento di far sentire forte e chiara la voce della nostra comunità.