Egadi, il nuovo sindaco Giuseppe Pagoto presenta la giunta e conferisce le deleghe

“Abbiamo puntato su competenze, professionalità ed esperienza. Il risultato è una Giunta di spessore, formata da professionisti radicati nel territorio egadino”.

Il nuovo sindaco di Favignana illustra i criteri che lo hanno portato a nominare la nuova giunta

Con queste parole, cariche di determinazione e visione, il sindaco delle Egadi Giuseppe Pagoto ha aperto il suo nuovo corso amministrativo dell’arcipelago, tracciando la rotta di un mandato che punta a ricostruire, parola chiave del suo discorso, l’identità e la funzionalità delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo.

Nello storico Palazzo Florio, alla presenza del segretario comunale Gian Paolo Di Giovanni il sindaco Pagoto, riconfermato lo scorso 26 maggio con la lista “Movimento per Le Egadi – Pagoto Sindaco”, ha conferito gli incarichi di vicesindaco e le deleghe assessoriali ai nuovi membri della sua squadra di governo.

A rivestire il ruolo di vicesindaco sarà Emanuele Sardina, già funzionario tributario e doganale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A lui vanno le deleghe chiave al Bilancio, alla Programmazione Economica e Finanziaria, ai Tributi, ai Trasporti e mobilità e alle Isole.

Dafne Borgia, già assessore a Favignana, è docente con una doppia laurea in Politica, Amministrazione e Organizzazione e in Filosofia. Vanta due master, uno in didattiche giuridiche ed economiche e l’altro in Europrogettazione. Avrà in carico settori strategici come la Sanità, le Attività produttive, la Pubblica istruzione, il Personale, la Cultura e lo Sport.

Lorenzo Ceraulo, ingegnere, ex Provveditore alle Opere Pubbliche per Sicilia e Calabria, con un passato da vicesindaco e assessore, avrà le deleghe a Lavori pubblici, Urbanistica, PNNR, Servizio idrico integrato, Contenzioso, Patrimonio, Protezione civile, Cimiteri e Rapporti con il Consiglio comunale.

Ignazio Lucido, operatore turistico, blogger e digital creator, con una lunga militanza nel volontariato e nell’associazionismo, già consigliere comunale e Presidente della Commissione Turismo, si occuperà di Politiche sociali, Politiche giovanili, Pesca, allevamento e agricoltura, Associazionismo e Volontariato, nonché dei Servizi demografici.

Pagoto ha scelto di mantenere per sé deleghe strategiche per l’identità e l’economia dell’arcipelago: Turismo, Area marina protetta, Polizia municipale e Servizi ecologici e ambientali.

L’obiettivo di Pagoto per le isole Egadi

“L’obiettivo — ha sottolineato il primo cittadino — è quello di ricostruire le isole Egadi partendo dai servizi essenziali, fino ai grandi progetti per Favignana, Levanzo e Marettimo”. Una visione secondo il primo cittadino che parla non solo di manutenzione ordinaria e amministrazione efficiente, ma anche di rigenerazione urbana, economia blu, turismo sostenibile e welfare comunitario.

“Con questa squadra, l’arcipelago si affida a un’amministrazione tecnica ma profondamente legata alla propria gente. Un esecutivo che promette di coniugare visione strategica e capacità operativa, puntando a restituire alle Egadi un ruolo di primo piano nel panorama siciliano e mediterraneo”.

Le prossime scadenze

Il prossimo appuntamento è per giovedì prossimo 19 giugno alle 10.30, quando si riunirà il primo Consiglio comunale. A quel punto l’arcipelago egadino potrà salutare il commissario Pietro Valenti, giunto a Favignana dopo la sfiducia all’ex sindaco Francesco Forgione lo scorso 14 febbraio.