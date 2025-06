“Sanità x tutti” manifestazione a Palermo sui temi della salute

Domenica 15 giugno il Partito Socialista Italiano di Marsala, con una sua nutrita delegazione sarà in piazza a Palermo, per partecipare, assieme a M5S, Pd, Avs, Controcorrente, Cgil, alla manifestazione “Sanità X tutti”. Nel mirino le politiche sanitarie del governo Meloni e il suo decreto liste d’attesa “strombazzato ai quattro venti e finito in rissa e scaricabarile fra Meloni e Regioni, quasi tutte governate dal suo centrodestra.” Afferma in una nota il PSI che ha deciso di scendere in piazza in Sicilia, terra in cui si è arrivati ad attendere anche 8 mesi per il referto sul tumore.

E’ previsto il concentramento a piazza del Parlamento alle ore 16:30, da lì muoverà un corteo fino a piazza Bologni, dove alle 17 è previsto il palco sul quale si alterneranno interventi dei rappresentanti delle forze politiche, fra cui Nino Oddo segretario regionale e vice segretario nazionale del PSI, di associazioni, sindacati ma anche di semplici cittadini che racconteranno esperienze e disavventure e proporranno ricette di interventi da sottoporre a Schifani.