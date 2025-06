Il Rotaract pianta una palma sul Lungomare di Marsala

In occasione della Giornata Nazionale dell’Ambiente, il Rotaract Club Marsala ha donato alla città una palma della specie Washingtonia robusta, piantumata nel tratto del lungomare nei pressi del minigolf, di fronte al Parco delle Partigiane. L’iniziativa, parte del progetto “Green Zone”, si è svolta il 5 giugno e ha rappresentato un momento di riflessione profondo e concreto sul tema della pace e del rispetto per l’ambiente. La palma, albero resiliente e ricco di significati simbolici, è stata scelta per rappresentare la continuità, la crescita e la speranza: valori che il Rotaract intende coltivare nel tempo, così come si coltiva la cura per il proprio territorio e per la comunità. La cerimonia di piantumazione è stata arricchita da un intenso momento di spiritualità e condivisione, con la benedizione guidata da Don Alessandro Palermo, alla presenza del sindaco Massimo Grillo e di diversi rappresentanti dell’Amministrazione comunale. “Una pianta da sola non può cambiare le sorti del mondo. Ma può ricordarci che il cambiamento inizia da piccoli gesti concreti, radicati nella terra e coltivati nel tempo” afferma la presidente dell’anno in corso, Francesca Gerardi.