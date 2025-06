Grande Successo per Lab8 Marsala alla Siciliana Competition di CrossFit

Il 7 e 8 giugno si è svolta a Brucoli la seconda edizione della Siciliana Competition, uno degli eventi di CrossFit più rilevanti del sud Italia. L’associazione sportiva Lab8 di Marsala ha lasciato il segno, portando a casa risultati eccellenti. Otto atleti, dopo aver superato le qualificazioni per accedere alla competizione, hanno preso parte all’evento, alcuni dei quali avevano già partecipato alla scorsa edizione. La delegazione marsalese era composta da Giulia Angileri, Valentina Bernardini, Laura Perricone, Giuseppe Salice, Gaspare Mirabile, Giulio Pellegrino e Giuseppe Barba, insieme a Danilo Sammartano. Dopo aver affrontato le varie prove in gara, gli atleti di Lab8 hanno conquistato due podi nella categoria “regular man”. In particolare, Giulio Pellegrino ha ottenuto uno strepitoso primo posto, mentre Gaspare Mirabile si è aggiudicato un eccellente secondo posto.