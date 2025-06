VelaSpiego a Marsala per promuovere la cultura nautica 

La Scuola Nautica VelaSpiego, impegnata non solo nella preparazione agli esami per la patente nautica, ma anche nella diffusione di una corretta cultura del mare, annuncia un nuovo appuntamento aperto al pubblico. Sabato 14 giugno alle ore 10.30, presso i locali del Circolo Velico di Marsala, si terrà un incontro dedicato a un tema di vitale importanza per tutti i diportisti: “Emergenze mediche a bordo”. A guidare l’approfondimento saranno due esperti del settore sanitario: il medico Cristiano Li Gioi e la farmacista Tiziana Ferro Laudicina. L’incontro ha lo scopo di fornire strumenti pratici e conoscenze utili per affrontare in sicurezza eventuali criticità sanitarie durante la navigazione. L’evento è realizzato con la collaborazione della Tavola di Marsala dei Fratelli della Costa, storica associazione dedita alla promozione dei valori del mare e della solidarietà tra marinai. L’ingresso è libero e rivolto a tutti gli interessati.