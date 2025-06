Incendio nella zona sud di Marsala, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco

Un vasto incendio si è sviluppato nella giornata odierna nella periferia sud di Marsala. Le prime fiamme hanno interessato un terreno incolto nella zona di Santo Padre delle Perriere, propagandosi rapidamente per via delle sterpaglie presenti nei fondi interessati, che verosimilmente non erano stati oggetto di manutenzione da parte dei proprietari come, invece, prevederebbe l’ordinanza comunale sottoscritta nei giorni scorsi. Il rogo è dunque diventato sempre più esteso, arrivando a ridosso del kartodromo e di alcune abitazioni, mentre una coltre di fumo si è diffusa nella contrada, anche per effetto del vento presente. A scopo precauzionale è stato disposto anche l’allontanamento dei bambini che si trovavano presso l’asilo comunale della zona. I bimbi sono stati prelevati dalle famiglie e riportati a casa.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco (Marsala, Mazara del Vallo e Trapani) e mezzi della Protezione Civile. Fortunatamente, non ci sono stati conseguenze né per i residenti della zona, né per le loro abitazioni.