Al Cinema Golden di Marsala “Fuori” di Martone con Valeria Golino e Elodie

Al Cinema Golden di Marsala – che aderisce all’iniziativa nazionale Cinema Revolution con ingresso in Sala a 3,50 euro – verrà proiettato il film “Fuori” di Mario Martone con Valeria Golino, Elodie, Matilda De Angelis, Corrado Fortuna e stefano Dionisi. Questi gli orari: 18.30 e 20.30. È il 1980, la scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per un gesto inaspettato: il furto di alcuni gioielli. In carcere, conosce altre donne con le quali nascono un’amicizia e un legame difficili da comprendere dall’esterno. Ora che è fuori, deve trovarsi un lavoro per impedire lo sfratto dal suo appartamento, e cerca di tutto, compresi incarichi di cameriera e domestica, perché le sue collaborazioni come correttrice di bozze e giornalista non sono sufficienti.