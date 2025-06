Al Cine Don Bosco di Marsala il live action “Dragon Trainer”

Al Cine Teatro Don Bosco di Marsala in programmazione il live action “Dragon Trainer” scritto, diretto e co-prodotto da Dean DeBlois. Tratto dal libro “Come addestrare un drago” scritto nel 2003 da Cressida Cowell, è il remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 2010. Sulla selvaggia isola di Berk, dove vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, Hiccup è diverso dagli altri. Figlio geniale ma sottovalutato dal capo Stoick l’Immenso, Hiccup sfida secoli di tradizione stringendo un’insolita amiciza con Sdentato, un temibile drago Furia Buia. Questo legame inaspettato rivela la vera natura dei draghi, mettendo in discussione le fondamenta stesse della società vichinga. Questi gli orari di proiezione: 18.30 e 21.30 a partire da oggi, 13 giugno.