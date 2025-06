Ue, Giorgetti “Innovazione motore per autonomia strategica”

ROMA (ITALPRESS) – “In un contesto segnato da instabilità geopolitica, transizione digitale, cambiamento climatico e frammentazione economica, l’innovazione rappresenta un motore essenziale per garantire autonomia strategica, competitività e crescita. A fronte di queste sfide di questa portata non possiamo permetterci esitazioni. Abbiamo non solo l’urgenza, ma anche la responsabilità di agire con rinnovata determinazione per garantire in Europa prosperità e sicurezza”. Così il“Appare sempre più urgente la realizzazione dell’autonomia strategica in diversi settori: materie prime, energia, mobilitazioni a fini produttivi di capitali europei, a questo si aggiungono le nuove esigenze di finanziamenti in sicurezza e difesa. Rimane quindi fondamentale l’apporto della Bei”, ha sottolineato il ministro.

