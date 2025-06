Ospedale Cervello di Palermo, 20 nuovi posti letto in terapia sub intensiva

PALERMO (ITALPRESS) – La direzione generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello potenzia la dotazione ospedaliera con 20 nuovi posti letto di terapia sub intensiva, pronti a diventare intensivi in 48 ore. “Si tratta di un’opera di fondamentale importanza strategica per la sanità siciliana – ha detto l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni – Questo intervento risponde direttamente a un obiettivo prioritario affidato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha investito con determinazione su questo e su altri importanti interventi per il potenziamento della Rete Ospedaliera Regionale. Nella sua veste di commissario delegato, il presidente ha coordinato l’intera strategia di rafforzamento della sanità siciliana, rimettendo ai direttori generali delle Aziende Sanitarie la responsabilità di attuare concretamente i progetti. Il completamento dei lavori relativi al primo lotto di Terapie Sub Intensive presso il Padiglione A del Presidio Ospedaliero Cervello rappresenta un risultato concreto e decisivo nel potenziamento della capacità assistenziale, garantendo una struttura modulare, flessibile e pronta a rispondere tempestivamente alle emergenze sanitarie. Questa realizzazione testimonia l’impegno istituzionale e la pianificazione strategica della Regione, che pone la salute dei cittadini al centro delle proprie priorità”.

“Con il completamento dei lavori – ha sottolineato il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara, Soggetto Attuatore degli interventi per il potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana – abbiamo raggiunto un traguardo importante per il rafforzamento dell’assistenza ospedaliera. Sono stati realizzati 20 nuovi posti letto di Terapia Sub Intensiva, distribuiti su due nuclei distinti, progettati per essere riconvertiti in Terapia Intensiva nell’arco di 48 ore, se necessario”.

In particolare, l’intervento ha interessato il sesto piano delle ali est e ovest del Padiglione A presso il Presidio Ospedaliero “Vincenzo Cervello” di Palermo. “E’ stato ottimizzato ogni spazio disponibile, con un layout studiato per garantire efficienza funzionale, sicurezza e conformità alle normative previste per l’accreditamento – ha aggiunto Mazzara -. L’obiettivo era duplice: offrire ambienti adeguati alle esigenze cliniche complesse e facilitare il lavoro del personale sanitario”. Tra le principali innovazioni, una Sala endoscopica all’avanguardia, dotata di schermature radioprotettive, un’area per la preparazione medica e il risveglio dei pazienti, oltre a camere di degenza più ampie. Grande attenzione è stata dedicata anche agli impianti tecnologici. Il nuovo sistema di climatizzazione garantisce il ricambio continuo dell’aria e la gestione delle pressioni interne, per evitare contaminazioni tra ambienti, un aspetto cruciale nella gestione di pazienti Covid o immunodepressi. Inoltre, sono stati installati sistemi elettrici di ultima generazione, con trasformatori di isolamento dedicati agli elettromedicali più sensibili, per garantire continuità operativa anche in caso di blackout. “Sono grato per l’incarico ricevuto e per la fiducia data dal presidente della Regione Siciliana e dall’assessore alla Salute – ha concluso Mazzara – Questo ci responsabilizza ulteriormente nel portare avanti un piano di potenziamento che risponde alle esigenze attuali e future della nostra comunità sanitaria”. Alla presentazione degli interventi hanno partecipato la direzione strategica aziendale e l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni.

-Foto ufficio stampa AOOR Villa Sofia Cervello-

(ITALPRESS).