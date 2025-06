A Marsala nasce la Sezione di BCsicilia per la valorizzazione dei beni culturali￼

Nasce a Marsala la Sezione di BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sede è stato scelto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stato eletto all’unanimità Giuseppe Todaro, Segretaria Donatella Di Girolamo, invece Economo è stata nominata Giusy Curcio. All’incontro era presente il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio.

Partendo dal presupposto che Marsala ha grandi risorse in termini di beni culturali e ambientali, ad iniziare dal PALM, ovvero dal Parco Archeologico di Lilibeo Marsala, e dalla laguna marina dello Stagnone con l’unicum rappresentato dall’isola di Mozia, per l’anno in corso, il nuovo gruppo, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni cittadine che si occupano di cultura, e in particolare creando un rapporto costante con le scuole del territorio, ritiene necessario iniziare un percorso tendente alla piena conoscenza dei luoghi, che saranno oggetto di visite guidate ed escursioni, inoltre organizzare un convegno di studio, che possa diventare un appuntamento annuale, al fine di essere utile a far scoprire le tante risorse di cui dispone la città, un centro ricco di chiese, palazzi storici, musei e monumenti che meritano di essere ulteriormente salvaguardati e valorizzati, infine di curare la presentazione di libri, con particolare attenzione alle pubblicazioni locali, con l’obiettivo di promuovere la lettura come strumento di comprensione e di crescita. Il gruppo è raggiungibile tramite tel. 391.11179632, email: marsala@bcsicilia.it, oppure alla pagina facebook BCsicilia Marsala.