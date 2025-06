Lamine Yamal sceglie Pantelleria per le sue vacanze

E’ il calciatore del momento, in prospettiva il più forte del pianeta. Lamine Yamal è a tutti gli effetti l’enfant prodige del calcio mondiale, con le sue straordinarie prodezze distribuite tra la nazionale spagnola e il Barcellona, con cui quest’anno ha vinto la Liga.

Conclusa una stagione ricca di impegni, prima di riprendere gli allenamenti il fuoriclasse spagnolo ha scelto l’isola di Pantelleria per le sue vacanze. I primi scatti dalla “perla nera” del Mediterraneo sono stati pubblicati già ieri sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 35 milioni di follower. La fotogallery è già piena di like (oltre 5 milioni) e circa 87 mila commenti. Si vede Lamine Yamal che arriva all’aeroporto, fa un giro in barca tra le coste pantesche, si fa immortalare al tramonto e a cena davanti a una tavola imbandita.