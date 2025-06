Due studenti del Liceo “Ruggieri” di Marsala premiati al concorso fotografico “Luoghi da (ri)scoprire

“Luoghi da (ri) scoprire” è il titolo del Concorso di fotografia in memoria della professoressa Patrizia Pilato, prematuramente scomparsa, rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione Sicilia.

I familiari della stimata docente di Disegno e Storia dell’Arte al Liceo Scientifico “Nicolò Palmeri” di Termini Imerese per il terzo anno consecutivo hanno voluto in questo modo ricordarla attraverso un concorso che lei stessa aveva per prima ideato e voluto. All’iniziativa hanno partecipato numerosi giovani, tra cui due alunni del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala, che hanno conseguito ottimi risultati.

Le fotografie partecipanti alla terza edizione del concorso hanno riprodotto luoghi da scoprire o da riscoprire, ovvero spazi del territorio che meritano nuova attenzione e valorizzazione, realtà spesso dimenticate o trascurate, ma ricche di storia, fascino e potenziale, per sollecitare un possibile intervento di recupero e valorizzazione da parte delle istituzioni locali.

I due studenti del Liceo ‘P. Ruggieri’ si sono distinti per aver colto pienamente lo spirito del concorso, rappresentando con efficacia il valore storico e sociale di luoghi della città di Marsala da riscoprire e tutelare. Si tratta di Greta Pulizzi della classe 3 A, che si è classificata al 2° posto con una foto dal titolo “Villa Ingham: tra fasti antichi e promesse di futuro”, mentre Gabriele Tramati della classe 4 F ha ricevuto un attestato di merito e l’esposizione in galleria del proprio lavoro dal titolo “Torre di San Teodoro”.