Migranti, Meloni “Continueremo a combattere ogni forma di illegalità”

ROMA (ITALPRESS) – “Un anno fa, mentre molti gridavano allo scandalo e ci accusavano di fare propaganda, ho presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per denunciare gravi irregolarità nel sistema del “click day” per i permessi di soggiorno. Da allora sono emerse diverse gravi azioni criminali connesse con il traffico dei permessi di soggiorno. Oggi, secondo quanto riportato dalla stampa, arrivano ulteriori conferme inquietanti: identità digitali costruite a tavolino, assunzioni false, legami con i clan, soldi in cambio di accessi illegali nella nostra Nazione. Una rete organizzata e criminale, smascherata grazie al lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine. Avevamo ragione. E avevamo il dovere di denunciare”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgiaaggiungendo che “il Governo continuerà a combattere ogni forma di illegalità legata all’immigrazione, perchè l’Italia non è terra di conquista per i trafficanti di permessi e per chi vive di furbizie e scorciatoie. Avanti, senza paura”.

