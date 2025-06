Mazara attiva il servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità

Il Comune di Mazara del Vallo ha annunciato l’attivazione del servizio di trasporto scolastico rivolto agli studenti con disabilità, privi di autonomia, che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in vista dell’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa è stata resa nota con un avviso a firma del dirigente del V Settore comunale e ha l’obiettivo di garantire un supporto concreto alle famiglie dei minori con disabilità, facilitando il loro accesso alla scuola e promuovendo l’inclusione sociale. Il servizio è riservato alle famiglie di studenti residenti nel Comune di Mazara del Vallo o domiciliati temporaneamente per motivi di lavoro, che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2025/2026. Inoltre, per poter usufruire del servizio di trasporto, è necessario essere in possesso della certificazione di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 3, della Legge 104/92, oppure presentare copia del verbale di invalidità civile con corresponsione di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza (ex legge 295/90 e Art. 20 Legge n. 102 del 3 agosto 2009).

Una volta raccolte le domande, sarà l’amministrazione comunale a redigere una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dall’avviso pubblico. Le priorità saranno così definite: 1- Studenti con certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92, con preferenza per chi presenta il minor reddito ISEE; 2- Studenti con certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/92, anch’essi con priorità basata sul reddito ISEE più basso. In caso di parità di reddito ISEE, sarà considerato prioritario il numero di protocollo della domanda, attribuito in ordine cronologico di presentazione. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda per ciascun minore con disabilità; tuttavia, se all’interno della stessa famiglia sono presenti più studenti con disabilità, è possibile presentare più domande, una per ogni studente interessato. La domanda di ammissione al servizio deve essere firmata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore. Le richieste possono essere presentate dal 4 giugno al 4 luglio 2025, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale in via Carmine. Per l’inoltro della domanda è obbligatorio utilizzare il modello allegato all’avviso pubblico pubblicato dal Comune.

Nel caso in cui le richieste pervenute siano inferiori al Livello Essenziale di Prestazione (LEP) fissato in 17 utenti, l’amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini per la presentazione delle istanze. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: copia di un documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente; attestazione ISEE 2025 ordinaria o corrente in corso di validità, esclusivamente ai fini della graduatoria; copia della certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1 o 3 della Legge 104/92, oppure copia del verbale di invalidità civile con indennità di accompagnamento o frequenza. Il servizio di trasporto è valido per l’anno solare 2025, poiché il finanziamento ministeriale copre esclusivamente questo periodo. E quindi, la graduatoria e le istanze saranno valide per il periodo gennaio-giugno 2026 soltanto se il Ministero confermerà l’assegnazione del contributo per il 2026. Sarà l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune a fornire tempestivamente aggiornamenti e informazioni utili ai beneficiari. Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.