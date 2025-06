Marsala: al Santo Padre delle Perriere l’ultimo commosso saluto a Sebio De Bartoli

Marsala ha detto addio a Sebastiano De Bartoli, detto amichevolmente Sebio. I funerali si sono svolti ieri al Santuario S. Padre delle Perriere: il feretro è stato posizionato sull’altare sotto il grande crocifisso in bronzo che De Bartoli realizzò e donò qualche anno fa al particolare e suggestivo luogo di culto. Una folla di parenti e amici si è stretta attorno alla famiglia dell’imprenditore del vino e figura di spicco dell’industria vinicola marsalese scomparso prematuramente all’età di 47 anni dopo una lunga lotta contro una terribile malattia. Sebio era figlio di Marco De Bartoli, fondatore dell’omonima azienda vinicola, anche lui venuto a mancare all’età di 66 anni per un male. Commossi i presenti hanno ascoltato in rigoroso silenzio le parole pronunciate da padre Giuseppe Inglese che salutato Sebio De Bartoli a nome della città.

foto: Daniele Pizzo