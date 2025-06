A Marsala si conclude il progetto inclusivo e sociale “For You For All”

Si conclude con successo il progetto “For You For All – Officine Inclusive”, iniziativa promossa e finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 Componente 3, finalizzata a contrastare la povertà educativa nei territori del Mezzogiorno e a sostenere il ruolo del Terzo Settore. Il progetto, della durata di 24 mesi, ha operato nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 52 – Marsala e Petrosino, coinvolgendo in maniera attiva oltre 290 minori e circa 50 nuclei familiari, in condizioni di disagio sociale o a rischio di devianza. Il partenariato, ampio e fortemente integrato, ha visto collaborare il Terzo Settore – con L’Arca Soc. Coop. (capofila), Ultima Dea Cooperativa Sociale e l’Associazione Koinè (Partner), – insieme a realtà scolastiche, l’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Mazzini”, come responsabile dell’Osservatorio per la dispersione scolastica e l’Istituto Alberghiero di Marsala “A. Damiani (Partner).

L’obiettivo principale è stato la prevenzione della dispersione scolastica attraverso la promozione del benessere psicofisico dei minori e il rafforzamento del loro percorso educativo e relazionale, mediante l’attivazione di équipe multidisciplinari capaci di intercettare precocemente situazioni di rischio e offrire presa in carico socio-educativa personalizzata, con il coinvolgimento attivo di famiglie, docenti, tutori e operatori locali.

Tra le principali attività:

Oltre 2200 ore di consulenza psicologica, sociale, educativa e attraverso sportelli mobili attivi settimanalmente in 6 scuole e in più di 20 comunità alloggio;

attraverso sportelli mobili attivi settimanalmente in 6 scuole e in più di 20 comunità alloggio; Attivazione su richiesta di servizi specialistici (BES, DSA e Mediazione linguistica) ;

; Laboratori didattici e formativi extracurricolari , per oltre 1000 ore, tra cui: Innovazione didattica, digitale e elettronica; Uso consapevole dei social media; Co-progettazione territoriale; Teatro, musica e storytelling; Educazione ambientale con creazione di libri da materiali riciclati; Attività sportive Laboratori di inclusione e superamento dei pregiudizi.

, per oltre 1000 ore, tra cui:

Il progetto ha messo al centro la rete territoriale come leva per l’inclusione, consolidando il dialogo tra scuola, famiglia e territorio. Le sinergie costruite con i servizi sociali e sanitari, parrocchie, associazioni e istituzioni locali rappresentano, oggi, un importante patrimonio per la comunità e una base solida per la prosecuzione di interventi sostenibili a lungo termine. “For You For All – Officine Inclusive” rappresenta un modello virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato, che ha dimostrato come la prossimità, l’ascolto e l’educazione integrata possano generare un reale cambiamento nelle vite di minori e famiglie.