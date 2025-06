Marsala: al Parco della Salinella sarà il Presidente dell’Ars Galvagno a dare l’avvio dei lavori

L’area del Parco di Salinella sta cambiando e, benchè i lavori siano stati annunciati già mesi fa e l’ex scuola Lombardo-Radice sia stata demolita, ancora gli interventi devono partire ufficialmente. Lo faranno con una cerimonia sul posto domani, 12 giugno, alla presenza del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Ciò “… a significare l’attenzione e il sostegno istituzionale per il progetto di riqualificazione che stiamo realizzando sul Lungomare Salinella. Non si tratta solo di ridare decoro e servizi a quell’area, ma di migliorare la qualità della vita nell’intero quartiere di Sappusi, con positive ricadute anche sul fronte turistico e per il futuro della città” dice il sindaco Massimo Grillo. “Un’opera che non ha precedenti a Marsala – sottolinea Grillo -. Un teatro all’aperto che – assieme all’intera area – daremo in gestione a privati tramite un avviso pubblico, con una capienza di circa 800 posti, immerso nel verde, con vista sulle Egadi e destinato ad attività socioculturali”.

Come verranno trasformati il Parco della Salinella e l’area circostante

Il teatro sarà servito da uno spazio bar-caffetteria con relativi servizi, biglietteria, sala prove, spogliatoi, locale tecnico. Particolare l’ingresso alla struttura teatrale, costituito da una pensilina al cui interno sono collocati degli alberi. Con l’obiettivo di ripristinare la naturalità del Parco Salinella, saranno altresì effettuati interventi di bonifica e riqualificazione dei percorsi, garantendo la piena fruibilità dell’area. Altra novità: gli ampi viali saranno accessibili a veicoli per persone con disabilità, cui saranno riservati parcheggi, per un parco davvero inclusivo. L’investimento complessivo di 8 milioni di euro per la riqualificazione dell’area di Salinella – fondi Pnrr – comprende anche la realizzazione di una social housing. Al posto dell’ex scuola inoltre, verranno realizzati sette alloggi disposti a schiera, con giardini retrostanti, aree gioco, panchine e un tappeto erboso. L’opera è molto ambiziosa, non ci resta che attendere la fine dei lavori che non sarà di certo imminente.