All’European Beach Tour di Trapani vincono Almeria e Zagabria￼

Presso il Lido AC Life Style di Trapani si sono chiuse le EBT Finals, uno spettacolo tecnico offerto dalle 28 squadre presenti (14 femminili e 14 maschili). Le finali dell’European Beach Tour 2025 si sono concluse domenica sera con le vittorie di Almeria tra le donne e Zagabria fra gli uomini. La squadra di Zagabria ha sconfitto in finale la portoghese Escola de Formação de Espinho – Os Tigres, vincitrice del titolo 2024, mentre la spagnola Almeria ha battuto l’irlandese Niterói Rugby FC aggiudicandosi il titolo femminile. Le medaglie di bronzo sono andate all’Aarhus Beach (Danimarca) nel torneo maschile e al BHC Zagabria in quello femminile. Sono state anche definite anche le posizioni dalla 5ª alla 14ª, con le squadre eliminate nei quarti di finale che si sono sfidate in una serie di incontri incrociati e giochi di piazzamento per le posizioni inferiori.

La Nazionale italiana maschile (Blue Team) si è classificata al 12° posto. Nel settore femminile, 10ª posizioone per il Blue Team e 13ª l’Handball Erice. Sandro Pagaria (delegato al Beach Handball della FIGH), ha dichiarato: “Non era la prima volta che la Sicilia ospitava le Ebt Finals, ma questa volta ci siamo superati. L’organizzazione logistica della manifestazione è stata perfetta e di questo non posso che ringraziare l’Handball Erice. Il livello tecnico è stato eccellente. In Italia abbiano inventato il beach handball e abbiano il dovere di tornare ad essere competitivi in questa disciplina a livello europeo. Sono sicuro che accadrà, perché la FIGH ha messo fra le sue priorità questa disciplina. La prospettiva che il beach handball possa diventare disciplina olimpica è concreta, e dobbiamo lavorare tutti per far progredire questo movimento”.