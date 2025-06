A Petrosino interventi di derattizzazione e disinfestazione

Dalle ore 22 di stasera, nell’ambito delle attività di tutela igienico-sanitaria del territorio, saranno effettuati gli interventi di derattizzazione e disinfestazione su tutto il territorio comunale di Petrosino. Gli interventi riguarderanno, in particolare, la presenza di ratti, zanzare, insetti infestanti e altri vettori potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Gli interventi saranno eseguiti con l’utilizzo di prodotti che non comportano rischi per la popolazione e per gli animali domestici.

Si raccomanda alla cittadinanza di adottare le seguenti precauzioni:

1. Non lasciare alimenti o acqua all’esterno delle abitazioni o nei giardini durante il giorno dell’intervento.

2. Tenere chiuse porte e finestre durante e per almeno 2 ore dopo il trattamento.

3. Raccogliere i giochi dei bambini e ciotole per animali domestici prima del trattamento.

4. Tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni

5. Evitare di stendere la biancheria

6. Evitare il consumo di frutta e verdura senza il preventivo lavaggio nelle 24 ore successive al trattamento