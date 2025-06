Il settore Paralimpico del Tennistavolo marsalese grande conferma italiana

Una stagione ad alti livelli quella del settore Paralimpico della società di Tennistavolo Germaine Lecocq TT Marsala che in giro per i vari tornei si conferma come società leader a livello regionale e nazionale. Un sodalizio, quello della Presidente Sandra Sorrentino, che crede nell’opportunità e nell’inclusione schierando i propri pongisti paralimpici anche nei campionati normodotati, ottenendo non solo il plauso delle società avversarie, ma anche tante vittorie in giro per l’italico stivale.

In serie A2 paralimpica i ragazzi in carrozzina della Amaro Monte Polizo Germaine Lecocq hanno impressionato per capacità tecniche imponendosi in tutti e tre i concentramenti in cui si è giocato raggiungendo la vetta della classifica grazie ad un percorso netto di cinque spettacolari vittorie. Sarà la Finale Play Off a tre a decretare l’unica sconfitta, per Emanuele Carini e Francesco Sammartano capitanati da Francesco Fosa, contro l’Olimpycus che ha utilizzato un fortissimo straniero in occasione esclusivamente dei Play Off promozione. L’altro match di Finale contro il Cagliari TT Rossa è stato vinto dai lilibetani che così potranno ambire al salto di categoria soltanto facendo ricordo ad eventuali ripescaggi come migliore seconda.

Ai Campionati Regionali Paralimpici di Canicattì la Germaine Lecocq ha conquistato il titolo regionale classe 3/5 con Francesco Sammartano ed un terzo posto con Francesco Fosa. Nel femminile un altro terzo posto con Pamela Tumbarello nella classe 11. La stessa giocatrice vincerà il secondo posto assoluto al Campionato Regionale di Società FISDIR tenutosi domenica 8 giugno a Mazara del Vallo. Nel 3° Torneo Regionale di Palermo sarà invece Francesco Carini, sempre in classe 3/5, a primeggiare con una netta vittoria per 3-0 su Di Dio.