Omicidio-suicidio Castelvetrano, la Procura attende le autopsie

Saranno effettuate giovedì le autopsie sui corpi di Francesco Campagna e Mary Bonanno, all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. La coppia è stata ritrovata morta all’interno della propria abitazione in via IV Aprile a Castelvetrano. Campagna, infermiere all’ospedale Villa Sofia di Palermo ha ucciso la moglie, insegnante assistente alla comunicazione, che ha tentato di fuggire dalla furia del marito che poi si è suicidato lanciandosi dal terzo piano all’interno di un cortile. A disporre le autopsie è stata la procura della Repubblica di Marsala che indaga sull’omicidio-suicidio. Nel frattempo la comunità si stringe intorno al dolore dei familiari e domani, con inizio alle ore 21, si terrà “Mary nel cuore, insieme per dire basta”, la fiaccolata in memoria della donna. Gli investigatori dovranno capire cosa è accaduto negli ultimi attimi di vita della coppia, quali rapporti c’erano tra i due coniugi, come Campagna si comportava tra le mura domestiche con Mary.