Omicidio-suicidio a Castelvetrano, il sindaco Lentini: “Un dramma che provoca sgomento”

La comunità castelvetranese è sotto shock, dopo la notizia dell’omicidio-suicidio che ha coinvolto una coppia del territorio, composta dall’infermiere Francesco Campagna e dall’insegnante Mary Bonanno. “Un dramma – scrive il sindaco Giovanni Lentini – consumato nel silenzio delle mura domestiche, che provoca sgomento, tristezza e profonda riflessione. In momenti come questi, il dolore si fa collettivo. Ci stringiamo con rispetto e partecipazione al cordoglio dei familiari coinvolti, offrendo il nostro sostegno umano e istituzionale. Di fronte a episodi così dolorosi, sentiamo forte il dovere di continuare a promuovere una cultura del rispetto, della cura e dell’ascolto, affinché nessuno si senta mai solo o abbandonato. Castelvetrano oggi si ferma, riflette e si stringe nel silenzio”.

Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri il 55enne Francesco Campagna avrebbe ucciso la moglie Mary Bonanno, 49enne colpendola con una chiave inglese che è stata trovata accanto al cadavere. Successivamente sarebbe salito sul tetto della palazzina dove la coppia abitava e si sarebbe lanciato nel vuoto andando a schiantarsi per terra nel cortile e morendo. La coppia abitava al primo piano di un immobile in via IV Aprile a Castelvetrano. Al momento della tragedia nella palazzina non c’erano altre persone.

Sulla vicenda indaga la Procura di Marsala.