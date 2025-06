L’omicidio-suicidio di Castelvetrano, la fiaccolata per Mary e la ‘discrezione’ chiesta ai funerali

Il tragico omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Castelvetrano, dove ha perso la vita Mary Bonanno, 50enne uccisa dal marito Francesco Campagna, infermiere, interroga ancora gli inquirenti che stanno ricostruendo gli ultimi attimi di questa tragica vicenda che ha visto l’uomo poi togliersi la vita gettandosi nel vuoto. Adesso l’avvocato Lorenzo Rizzuto, legale della famiglia Campagna, ha diffuso una lettera aperta rivolta ai media in cui si chiede la massima discrezione e di evitare la spettacolarizzazione della vicenda, in un momento di immane dolore per i familiari. “Pur riconoscendo il diritto di cronaca e la rilevanza sociale della corretta informazione – afferma il legale – la continua esposizione mediatica, la diffusione di dettagli privati e la pubblicazione di notizie non sempre verificate e veritiere rischiano di amplificare la sofferenza delle figlie, dei familiari, dei parenti e degli amici, nonché di ostacolare il sereno svolgimento delle indagini in corso”.

Intanto si terrà mercoledì, con inizio alle ore 21, il corteo “Mary nel cuore, insieme per dire basta”, una fiaccolata in memoria di Mary Bonanno. Il corteo si snoderà da piazza Escrivà sino ad arrivare al sistema delle piazze. Cosa è accaduto in quegli ultimi istanti? Cosa è scattato nella mente dell’uomo? Cosa viveva Mary all’interno delle mura domestiche? La comunità è ancora attonita e sconcertata dalla vicenda e chiede verità.