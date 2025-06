Giornata del donatore, giornata speciale all’Avis Marsala il 14 giugno

L’Avis Marsala si prepara a celebrare la “Giornata Mondiale del donatore” 2025. Sabato 14 Giugno, infatti, la sede sociale sarà eccezionalmente operativa per quanti vorranno donare e, soprattutto, per quanti – giovani e meno giovani – in quella ricorrenza vorranno intraprendere il percorso per diventare donatrice o donatore. “Un semplice gesto, qual è anche un piccolo prelievo di sangue per candidarsi a donare, è già un grande segno di solidarietà – afferma il presidente Luciano Rosas -. Cogliamo l’occasione del 14 giugno per far sentire concretamente la nostra vicinanza a chi è meno fortunato di noi”.