Quel verde incolto ad Amabilina a rischio incendio…

L’ordinanza antincendi è già in vigore in tutti i comuni trapanesi e ai cittadini – oltre che alle stesse Amministrazioni – è richiesta più attenzione e cura per il verde pubblico e i terreni privati da tenere puliti. Vale anche per la città di Marsala, naturalmente. Però a ben vedere, ci sono diverse situazioni di allarme, soprattutto con la stagione estiva alle porte. Ad esempio ad Amabilina, dove prima di arrivare agli uffici comunali con sede nel quartiere e prima della Chiesa, c’è un vasto appezzamento di terreno che arriva fino al marciapiede – pubblico o privato che sia – che è completamente incolto, con l’erba altissima, con i rami degli alberi che arrivano fino per terra. Sembra quasi che da anni nessuno venga a fare una scerbatura. E chissà quanti animali o rifiuti si annidano lì. I residenti chiedono un intervento, l’Amministrazione dovrebbe intervenire o sollecitare.