Nuovo responsabile ai Lavori Pubblici del Comune di Petrosino

A seguito del pensionamento del geometra Gaspare Anastasi, l’Amministrazione comunale petrosilena ha provveduto alla nomina dell’ingegnere Marcello Bua quale nuovo Responsabile del III Settore – Lavori Pubblici. L’incarico è stato formalizzato mediante una convenzione a scavalco in condivisione sottoscritta tra il Comune di Petrosino e il Comune di Mazara del Vallo, che ha messo a disposizione la professionalità dell’ingegnere Bua in un’ottica di collaborazione tra Enti locali. Tale collaborazione è coerente con i principi di sussidiarietà e razionalizzazione delle risorse tecniche e mira a garantire continuità amministrativa e rafforzamento operativo in un momento cruciale per la programmazione territoriale e l’attuazione delle opere pubbliche.

“In una fase storica in cui gli Enti locali sono chiamati ad affrontare sfide sempre più complesse, avere alla guida del settore tecnico una figura di alto profilo è fondamentale per garantire efficienza amministrativa e sviluppo del territorio – dichiara il sindaco -. Con il supporto dell’ing. Bua – prosegue – si intende imprimere un’accelerazione ai processi di riqualificazione urbana e realizzazione delle opere pubbliche. Un ufficio tecnico efficiente è il motore dello sviluppo locale e uno snodo essenziale per la qualità dei servizi alla cittadinanza”. L’Amministrazione comunale esprime inoltre un sentito ringraziamento al sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrato nella stipula della convenzione.