A Marsala due denunce per il furto di un portatile da un’auto

Lasciare anche solo per un attimo un bene prezioso dentro l’auto può essere un comportamento che poi si paga caro. I Carabinieri della Compagnia di Marsala infatti, hanno denunciato due marsalesi di 39 e 42 anni per furto e porto di armi od oggetti atti ad offendere legato ad una rapina dentro una vettura. I militari, nel corso di un servizio di pattuglia durante l’arco notturno, hanno sorpreso i due uomini mentre asportavano un computer portatile da un’auto in sosta. Bloccati e sottoposti a perquisizione personale venivano inoltre trovati in possesso di un con lama da 15 centimetri e sottoposto a sequestro.