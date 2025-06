La Sicilia all’Expo di Osaka, un video per scoprire un’isola inedita

PALERMO (ITALPRESS) – Una Sicilia in qualche modo inedita e perciò tutta da scoprire, con le bellezze del suo patrimonio naturalistico, è la protagonista del video che rappresenterà l‘Isola all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Il filmato, realizzato per conto dell’assessorato regionale del Territorio e ambiente con fondi destinati esclusivamente alla comunicazione in tema ambientale, è firmato da uno dei più premiati e rinominati direttori creativi italiani, Vicky Gitto. Stamattina a Palermo l’assessore Giusi Savarino ha presentato in anteprima il video ai responsabili degli enti gestori delle aree protette. “Questo progetto dell’assessorato – dice Savarino – punta a valorizzare il patrimonio ambientale rappresentato dal Sistema delle aree naturali protette della Sicilia. Un racconto potente ed emozionante per mostrare al mondo la bellezza dei nostri parchi e delle nostre riserve, spesso poco conosciuti anche da noi siciliani, ma di enorme valore naturalistico. Il video sarà il nostro biglietto da visita in tutte le fiere e le manifestazioni a cui parteciperà l’assessorato in rappresentanza della Regione Siciliana. L’Expo di Osaka sarà la prima straordinaria vetrina: la Sicilia ci sarà, con orgoglio e visione”.

“Abbiamo raccontato – spiega il regista Gitto – una Sicilia che va oltre i cliché. Non è un video didascalico, ma il racconto dal punto di vista di una giovane viaggiatrice che l’ha visitata e ce la restituisce come voce narrante a supporto delle splendide immagini di una terra che è più di un’isola: è un universo”.

Il video, realizzato anche in inglese e, per l’occasione, in giapponese, assieme all’installazione predisposta nel Padiglione Italia durante la Settimana della Regione Siciliana, in calendario dall’8 al 14 giugno, renderà possibile un viaggio multisensoriale tra paesaggi incantevoli, fondali marini, scenari vulcanici, ecosistemi diversificati e specie uniche di flora e fauna. Si potrà anche incontrare i rappresentanti delle aree protette della nostra regione e dialogare direttamente con loro. Il sistema delle aree naturali protette interessa circa il 18% del territorio dell’Isola: 4 parchi regionali, 1 parco nazionale, 75 riserve naturali regionali, 7 aree marine protette, 245 siti Natura 2000 e 93 geositi valorizzati per il loro interesse geologico.

Nel corso della riunione, Savarino ha illustrato il percorso di valorizzazione di questo patrimonio che ha l’obiettivo di portare al 30% entro il 2030 la percentuale di territorio protetto. “Oltre alla tutela – aggiunge l’assessore – per la strategia del governo Schifani è fondamentale l’opera di divulgazione e sensibilizzazione, partendo dalle giovani generazioni. Per questo, oltre a diffondere il video realizzato per l’Expo attraverso tutti i canali a nostra disposizione, attiveremo un nuovo sito agile e di facile consultazione collegato a una app che consentirà di accedere alle informazioni sul nostro patrimonio naturalistico. Inoltre, abbiamo avviato il progetto Clara, finalizzato a rendere accessibili le aree protette anche a persone con disabilità, con supporti specifici che ne facilitino gli spostamenti e la fruizione”.

