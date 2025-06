Volley, il Fasano batte 3 a 1 l’Enodoro Marsala e vince la finale promozione

In A2 va Fasano. Gara 2 di Finale Play Off Promozione premia il team pugliese di coach Totero che gioca in casa, di fronte ad un folto pubblico, la gara che vale la promozione alla serie superiore, quella A2 che la società fasanese aveva sfiorato già nella scorsa stagione.

L’EnoDoro Marsala Volley si presenta al Vigna Marina consapevole che serve una vittoria per avere ragione del forte roster brindisino e prova in tutte le maniere a mantenere alto il ritmo gara, recuperando i break delle padroni di casa e mettendo pressione ad un match che al termine del terzo set sembra ancora avere tanto da dire. All’inizio arrembante del Fasano, le ragazze di coach Giangrossi oppongono una strenua resistenza che però premierà le biancoazzurre di casa con un 1-2 strepitoso, 25/22 e 25/17 i parziali, che sembrano aver già decretato la fine dei giochi. Il terzo set che non ti aspetti è dietro l’angolo, capitan Varaldo e compagne hanno voglia di giocare ancora le proprie carte e lo fanno davvero bene con un punto a punto estenuante sino al 20-21 per il Marsala Volley che spinge quel tanto che basta per chiudere a proprio favore sul 22/25 il parziale. La promozione sembra rimessa in discussione, invece le padrone di casa giocano d’orgoglio il quarto set riuscendo a portarsi subito in vantaggio e quando il Marsala Volley ha provato a recuperare, Martilotti e compagne hanno spinto sull’acceleratore riuscendo a chiudere 25/17 assicurandosi la promozione in serie A2.

Una partita difficile giocata al massimo delle proprie possibilità, un epilogo da considerare un grande risultato per l’EnoDoro Marsala Volley specialmente se consideriamo le varie vicissitudini subite durante la regular season. Una stagione da applausi che servirà da partenza per nuovi obiettivi sempre più importanti a cui il Marsala Volley ambisce insieme allo splendido pubblico che la sostiene.



Tabellino

Pantaleo Il Podio Fasano-EnoDoro Marsala Volley 3-1 (25/22 – 25/17 – 22/25 – 25/17)

Pantaleo Il Podio Fasano: Mearini 6, Negro 4, Campana 11, Vinciguerra 10, Botarelli 23, Martilotti 11, Vittorio (L), Maiorano, Soleti, Di Coste, De Dominicis. Coach: Paolo Totero.

Enodoro Marsala Volley: Grippo 1, Pozzoni 15, Cecchini 8, Varaldo 21, Caserta 9, Bondavalli 2, Oggioni (L), Messaggi 6, Zingoni 3, Courroux, Carpio, Guastella, Lo Gerfo (L2). Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.Note Battuta (punti/err): Marsala 7/10, Fasano 4/7 – Muri punto: Marsala 7, Fasano 10 – Ricezione: Marsala 56%, Fasano 38% – Attacco: Marsala 26%, Fasano 35%.