Marsala: FdI conferma Michele De Bonis alla guida del partito e chiede a Grillo un rilancio della coalizione

Michele De Bonis è stato rieletto presidente del circolo marsalese di Fratelli d’Italia, che ieri ha celebrato il suo congresso comunale. Nutrita la partecipazione del mondo politico locale, a partire dal sindaco Massimo Grillo, il senatore Raoul Russo, l’onorevole Giuseppe Bica, il coordinatore provinciale Maurizio Micele e gli ex deputati regionali Nicola Catania e Livio Marrocco, nonchè numerosi consiglieri provinciali.

La mozione approvata a sostegno di De Bonis guarda, inevitabilmente, anche alle prossime amministrative. Il testo ricostruisce quanto avvenuto nel 2020, quando – “in un contesto complicato, segnato dalle conseguenze sociali ed economiche della pandemia, il centrodestra ha espresso con compattezza e responsabilità il proprio sostegno al candidato sindaco Massimo Grillo, risultando determinante per la sua elezione. In tale contesto, Fratelli d’Italia ha aderito a quel progetto politico con convinzione, mettendo al servizio della città passione, competenza e spirito di servizio. La nostra azione non è rimasta astratta o teorica. Abbiamo assunto responsabilità di governo e le abbiamo esercitate con coerenza e concretezza”. La mozione, inoltre, sottolinea che Marsala è “una realtà strategica, con un patrimonio storico, culturale, produttivo e turistico che la rende un punto di riferimento dell’intera Sicilia occidentale. Per questo motivo Marsala deve tornare ad essere anche un modello politico e amministrativo, capace di dimostrare che un centrodestra coeso e ben governante può rappresentare un’alternativa credibile all’inefficienza e alla confusione”. Al contempo si evidenzia che nei cinque anni di Giunta Grillo “si sono verificate parecchie incomprensioni politiche che, pur senza intaccare il nostro spirito di collaborazione, hanno finito per generare fratture e rallentamenti nel cammino comune. Un cammino che va ricomposto e rilanciato con determinazione, perché l’obiettivo comune deve restare quello di offrire alla città un governo all’altezza delle sue sfide. A questo si aggiungono molteplici e oggettive difficoltà amministrative, che non possono essere più ignorate e sottaciute. Solo un centrodestra unito, forte e ben coordinato può oggi affrontare queste criticità, rilanciare la programmazione e restituire slancio all’azione amministrativa. In assenza di una visione politica chiara, coerente e condivisa, ogni sforzo rischia di perdersi nella frammentazione”.

Il Congresso comunale di Fratelli d’Italia “esprime apprezzamento per l’impegno profuso dai propri rappresentanti istituzionali all’interno dell’amministrazione comunale; riconosce e afferma con forza il contributo offerto da Fratelli d’Italia, tanto sul piano sociale quanto nella valorizzazione del territorio; prende atto delle difficoltà di dialogo politico che hanno indebolito l’unità del centrodestra cittadino, limitandone fortemente l’azione di rilancio della Città; ribadisce con fermezza la volontà di essere parte attiva solo ed “esclusivamente” di un progetto politico chiaramente collocato nell’ambito dell’intero centrodestra. Fratelli d’Italia ritiene oggi necessario e urgente riaprire un confronto politico sincero e risolutivo tra tutte le forze che si riconoscono nel centrodestra. Chiediamo che il Sindaco, riappropriandosi della autorevolezza necessaria, guidi questo percorso e promuova entro i prossimi giorni – con tempismo e determinazione – un momento di chiarimento e di rilancio della coalizione. Solo in presenza di un progetto politico condiviso, strutturato nei valori e nei programmi del centrodestra, condiviso dalle segreterie provinciali dei partiti, Fratelli d’Italia potrà confermare la propria partecipazione alla vita amministrativa della città. Ogni altra ipotesi non troverà il nostro sostegno e ci vedrà costretti ad iniziare fin da subito un nuovo percorso di rilancio politico nell’esclusivo interesse di Marsala e dei marsalesi”.