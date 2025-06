Nazionale Siciliana e Brugnone d’Oro per Totò Maltese, il gladiatore marsalese

C’è anche Totò Maltese tra i 24 convocati dal CT Giovanni Marchese nella Nazionale Siciliana, che il 14 giugno allo stadio Tomaselli di Caltanissetta affronterà la selezione dei migliori giocatori della Ligue 1 della Costa d’Avorio, in occasione della Sikelia Cup. Classe ‘92 e marsalese DOC, Totò Maltese partecipa per la seconda volta alla Nazionale di calcio della Sicilia, il cui raduno si aprirà lunedì 9 giugno a Castelbuono per l’exhibition match contro la selezione della diaspora di CapoVerde in Francia. Maltese è uno dei difensori più ambiti del Girone I, elemento valido e con il vizio del goal, noto agli addetti ai lavori anche per il suo record nazionale di quattro reti in 12 minuti (Campofranco-Licata 2-5, nel 2015). Il calciatore marsalese proviene da un’ultima stagione a Barcellona Pozzo di Gotto presso la Nuova Igea Virtus e vanta presenze in piazze quali Marsala, Licata, Trapani, Sancataldese, Acireale. Per la sua carriera calcistica, Maltese riceverà un riconoscimento per essersi distinto nella stagione sportiva 2024/2025, in occasione del Galà dello Sport “Il Leo Brugnone d’oro”, il prossimo 25 giugno a Marsala, organizzato da EsseAEventi.