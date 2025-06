Marsala Preview: il Consorzio Stagnone accoglie il il re dei tour operator Boscolo

Marsala, una destinazione autentica, una rete di operatori locali e un unico grande ospite: Boscolo, tra i nomi più prestigiosi del turismo organizzato italiano. Così si presenta Marsala Preview, evento ideato dal Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone e Marsala, in programma il 6 e 7 giugno 2025, nella splendida cornice della laguna dello Stagnone.Nato poco più di un anno fa, il Consorzio si è già imposto come nuovo attore strategico nella promozione del territorio marsalese, mettendo in rete imprese, strutture ricettive, produttori e professionisti dell’ospitalità. Con Marsala Preview, il Consorzio compie un passo decisivo verso la qualificazione dell’offerta turistica locale. Marsala Preview non è un evento di massa, ma un’anteprima mirata, pensata per presentare l’anima del territorio a un solo operatore selezionato: Boscolo, simbolo di eleganza, qualità e viaggi emozionali. L’azienda sarà ospite d’onore di un itinerario pensato per far vivere da vicino ciò che rende unica la destinazione: paesaggi mozzafiato, cultura millenaria, sapori autentici, accoglienza calorosa.In programma, visite guidate, incontri B2B, momenti culturali e degustazioni enogastronomiche, in collaborazione con realtà locali d’eccellenza come Cantine Pellegrino, Oleificio Sant’Anna, Trattoria Garibaldi, Saline Genna, Seawater Hotel e il team creativo di Peralta Production.

Boscolo: turismo esperienziale e attenzione all’identità

La presenza esclusiva di Boscolo – tour operator con oltre 40 anni di esperienza e una forte vocazione per il turismo culturale e slow – rappresenta un’importante occasione per rafforzare la visibilità e l’attrattività di Marsala nel catalogo nazionale e internazionale dei viaggi di qualità. Boscolo è da sempre sinonimo di itinerari emozionali, curati nei dettagli e radicati nei territori, rivolti a viaggiatori attenti all’autenticità, al benessere e alla bellezza non convenzionale. La scelta di Marsala come nuova tappa potenziale dei suoi percorsi dimostra quanto il territorio dello Stagnone sia in grado di parlare al turismo del futuro.

Il Consorzio guarda avanti: strutturare l’offerta, crescere insieme

Con Marsala Preview, il Consorzio Turistico – giovane ma già proattivo – punta a costruire relazioni solide con operatori strategici, strutturando l’incoming e valorizzando un’offerta che coniuga natura, storia e sostenibilità. L’evento si inserisce in un percorso di lungo termine che mira a far riconoscere Marsala e lo Stagnone come una destinazione “Made in Sicily” di eccellenza, fuori dai circuiti di massa ma pienamente competitiva. “Crediamo nel valore della collaborazione – afferma il Consorzio – Marsala Preview è il primo passo concreto verso un turismo che rispetta il territorio, crea valore condiviso e offre esperienze vere”.