Marsala: nella parrocchia di Ciavolo nasce un circolo del Movimento Cristiano Lavoratori

Si chiama “Maria Ss. Della Cava – Ciavolo” la nuova associazione che è nata in seno all’omonima parrocchia nella contrada della periferia di Marsala. Il sodalizio è nato per volontà di un gruppo di fedeli, alla presenza del parroco don Marco Laudicina. L’assemblea ha, altresì, deliberato di aderire, quale unità di base (circolo), al Movimento Cristiano Lavoratori associazione di promozione sociale, ente no profit del Terzo settore che persegue, per scopo sociale, la somministrazione di una serie di servizi ai lavoratori tendenti a migliorare la condizione personale-economico-sociale degli stessi. Il richiamo al Magistero della Chiesa è la bussola che dirige l’azione del MCL a tutti i livelli.

«La costituzione del circolo MCL ha lo scopo di favorire, per quanto possibile, l’organizzare una serie di iniziative di tipo formativo- culturale-ludico-sociale, elaborate nell’ambito dell’attività parrocchiale del territorio – spiega don Laudicina – promuovere momenti di vera crescita culturale e fornire nuove opportunità ai cittadini residenti in una zona della città di Marsala che, per la posizione geografica e l’articolazione territoriale abbisogna di una azione sussidiaria, è la mission dell’associazione che conta sulla attiva partecipazione di quanti più soci è possibile avere». Presidente è stato votato Giacomo Barraco, vice Salvatore Barraco, mentre il Consiglio di presidenza è formato da 9 componenti.