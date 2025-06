Liste di attesa, i laboratori di analisi della provincia di Trapani in stato di agitazione

I Laboratori di Analisi della provincia di Trapani informano cittadini e stampa che, a partire dal 3 giugno, non è più possibile erogare prestazioni in regime di convenzione oltre i limiti di budget assegnati.

“Questa decisione – si legge nella nota congiunta inviata alla stampa dai laboratori di analisi del territorio – si rende necessaria in seguito alle disposizioni emanate dall’Assessorato Regionale alla Salute, che vietano il superamento del tetto di spesa previsto dal contratto, senza possibilità di rimborso per le prestazioni effettuate oltre tale soglia. Negli ultimi anni, le strutture convenzionate hanno continuato a garantire il servizio anche in regime di extrabudget, assumendosi interamente il costo delle prestazioni aggiuntive. Tuttavia, il nuovo nomenclatore tariffario, che ha introdotto una riduzione generalizzata delle tariffe, rende insostenibile proseguire con questa modalità”.

Pertanto, dal 3 giugno:

• Le prestazioni sanitarie in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) saranno erogate solo su prenotazione, attivando ufficialmente le liste d’attesa e in regime di prestazioni contingentate.

• Saranno comunque garantite, anche a budget esaurito e a totale carico delle strutture, le prestazioni esenti per i pazienti con codice 048 (patologie oncologiche).

Contestualmente, i Laboratori di Analisi della provincia proclamano lo stato di agitazione, denunciando una situazione normativa e gestionale che mette a rischio la sopravvivenza delle strutture sanitarie, con possibili conseguenze drammatiche per l’utenza e il settore (riduzione dei servizi essenziali, impossibilità di garantire prestazioni salva-vita).

“Le analisi cliniche – conclude la nota – rappresentano il primo passo nel percorso di diagnosi e cura: limitarne l’accesso, significa compromettere la salute pubblica. Il mancato riconoscimento di queste prestazioni equivale a negare il fabbisogno sanitario della popolazione siciliana. Difendiamo ogni giorno la salute dei cittadini. Ora chiediamo che sia difesa anche da chi ha il compito di garantirla!”.

La nota è sottoscritta da Biolab Società Consortile a r.l., Cleralab Società Consortile a r.l., Laboratori Analisi Salvo s.r.l., Koala Società Consortile a r.l., Consorzio Laboratori Riuniti Alcamo a r.l., Laboratorio Di Analisi Cliniche Fleming s.r.l., La.Ri.T Società Consortile a r.l., Cedis Società Consortile a r.l., Mega s.a.s., Laboratorio Di Analisi a.b.c. del dr. Costantino Scimemi & c. s.n.c., Sanilab di Clemente Anna & c. s.n.c., Check Up Analisi Cliniche e r.i.a. del dott. Cutino & c. s.n.c., Analisi Biologiche e Radioimmunologiche Venza s.r.l., Omnia Sano Società Consortile a r.l.