Archivio diocesano trapanese: emerge la copertina di un registro del XVIII secolo, parte la raccolta fondi

L’Archivio Diocesano di Trapani che, da anni, è in prima linea nella tutela e nella valorizzazione dei registri parrocchiali delle più antiche parrocchie della città. Cinque secoli di storia racchiusi in pagine preziose che conservano i nomi, i volti e le vicende di generazioni di trapanesi (e non solo), e che oggi costituiscono la base insostituibile per le ricerche genealogiche del territorio. Tra le attività cruciali di tutela rientra il restauro dei volumi più deteriorati dal tempo, un’operazione complessa resa possibile grazie al generoso sostegno di enti e privati cittadini. Proprio durante i lavori di ricognizione nello storico archivio parrocchiale di San Pietro, parrocchia che celebra i 900 anni dalla fondazione, è emerso un piccolo, grande tesoro documentario che ha dato il via a una nuova campagna di solidarietà.

“Abbiamo recentemente ritrovato un registro dei primi anni del XVIII secolo la cui coperta è rivestita da un foglio matrice di antiche carte da gioco siciliane – spiega la vicedirettrice dell’Archivio, Stefania La Via –. Per salvare questo pezzo unico di storia locale, abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai nostri utenti e sostenitori, con l’obiettivo di raggiungere la cifra necessaria a un restauro completo. Ringraziamo sentitamente anche la nota scrittrice trapanese Stefania Auci, che ha già offerto un generoso contributo per questa causa. Noi ci prendiamo cura di una storia antica – conclude la vicedirettrice – per consentirle di risuonare ancora nel nostro presente. Aiutateci a continuare a farlo”.

Come contribuire al restauro

Per sostenere il restauro del registro settecentesco e delle altre fonti storiche dell’Archivio, è possibile inviare una donazione tramite bonifico bancario: