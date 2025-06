“La Regione sostiene gli aeroporti siciliani”. Via l’addizionale comunale per i biglietti aerei

Turismo, voli e sviluppo punti all’ordine del giorno in finanziaria. I temi premono ai dem. “Avevamo visto giusto. Nello stralcio 738 avevo proposto un emendamento finalizzato a sostenere i collegamenti aerei da e per gli scali di Comiso, Trapani Birgi, Lampedusa e Pantelleria. Un’iniziativa concreta per incentivare i flussi turistici e contenere i prezzi dei biglietti, in favore delle nostre isole e dei territori che vivono di turismo e mobilità”. Così il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina a margine della seduta di ieri dell’Assemblea regionale siciliana.

“Oggi – spiega Safina -, il governo regionale, seppur con una formulazione diversa, ha fatto propria quella proposta. Accogliamo con favore questa scelta: è la dimostrazione che le idee giuste, quando nascono con lo sguardo rivolto al bene comune, prima o poi trovano la strada per diventare realtà. Lo stanziamento previsto conferma la validità del percorso che avevamo indicato. È necessario costruire una vera strategia aeroportuale per la Sicilia occidentale – continua il deputato trapanese -, e comprendere se c’è realmente la volontà del governo regionale di dare vita a un polo aeroportuale della Sicilia occidentale, integrando in modo sistemico gli scali di Trapani, Palermo, Lampedusa e Pantelleria. Solo così si potrà garantire un sistema efficiente, coordinato e competitivo. L’aeroporto di Trapani Birgi deve essere messo nelle condizioni di essere forte, autonomo e indipendente, senza dover più contare su continui interventi in conto capitale da parte della Regione, se non per progetti strategici e di sviluppo. Basta coprire le perdite: è il momento di costruire un sistema solido che guardi al futuro con visione e responsabilità”. “Sosterremo questo intervento con convinzione, come abbiamo fatto sin dall’inizio, perché rappresenta un’opportunità concreta per lo sviluppo del turismo, la mobilità dei cittadini e l’equità territoriale in Sicilia. Le battaglie giuste, anche se silenziose, producono risultati quando c’è coerenza e visione”, conclude Safina.

“Questa nuova manovra finanziaria è un ulteriore conferma dello stato di salute dei conti della Regione, dopo le numerose certificazioni ricevute dalle Agenzie di rating internazionali. Una manovra che conferma importanti interventi che incidono sui servizi, sulla qualità della vita dei cittadini e soprattutto lo sviluppo economico dei nostri territori. Fra questi spiccano sicuramente l’abolizione dell’addizionale comunale per i biglietti aerei riguardanti gli aeroporti minori tra cui quello di Birgi. Questo provvedimento renderà lo scalo trapanese ancora più competitivo ed attraente, facendone sempre più un elemento cardine dello sviluppo turistico e quindi della crescita economica della Sicilia occidentale. L’altro provvedimento che ha una immediata ricaduta sui servizi per i cittadini è quello che riguarda l’incremento della dotazione finanziaria per i laboratori di analisi: un intervento che rafforza il sistema diagnostico e quindi la medicina preventiva nella nostra regione. La politica finanziaria ed economica del governo si conferma quindi strumento essenziale del percorso di rinascita e sviluppo avviato dal Presidente Schifani, col sostegno di tutta la maggioranza“. Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’assemblea regionale siciliana commentando il voto di oggi pomeriggio