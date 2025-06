Domenica 8 giugno sarà una giornata importante per la partecipazione democratica a Mazara del Vallo: la comunità straniera residente in città sarà chiamata alle urne per eleggere due figure rappresentative previste dallo Statuto comunale. Si voterà in contemporanea per il consigliere comunale straniero aggiunto e per i quattro rappresentanti stranieri della Consulta dei Migranti. Le operazioni di voto si svolgeranno nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, dalle ore 9 alle ore 20. Un doppio appuntamento elettorale che rientra in un percorso più ampio di inclusione sociale e politica promosso dall’Amministrazione, in coerenza con la tradizione multiculturale della città. “Mazara del Vallo rafforza la sua vocazione di Città multiculturale – ci spiega l’assessore con delega alla Partecipazione, Gianfranco Casale – coinvolgendo nella partecipazione democratica la variegata comunità straniera con le figure, previste dallo Statuto, del Consigliere comunale straniero aggiunto e della Consulta dei Migranti. Per eleggere il consigliere straniero aggiunto ed i 4 rappresentanti stranieri della Consulta dei Migranti, la comunità straniera di Mazara del Vallo è chiamata al voto nella giornata di domenica 8 giugno, dalle ore 9 alle ore 20, nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti”. I termini per candidarsi alla carica di consigliere comunale straniero aggiunto sono già scaduti: sono due i candidati in corsa. Anche i termini per presentare le candidature per la Consulta dei Migranti, sono scaduti, il gong era infatti fissato alle ore 14 di martedì 3 giugno.

Accolto con favore l’aggiornamento normativo che regola la Consulta: il nuovo testo è stato approvato dal Consiglio comunale lo scorso 15 maggio. Il successivo passo è stato la determina firmata dal sindaco Salvatore Quinci, che ha ufficialmente indetto le elezioni per domenica 8 giugno, fissandole negli stessi locali in cui si voterà per il consigliere aggiunto. Il nuovo avviso sindacale prevede che possano candidarsi alla Consulta i cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti: un’età minima di 18 anni, il permesso di soggiorno in regola e la residenza a Mazara del Vallo. Inoltre, tra i quattro eletti dovranno esserci rappresentanti di almeno tre diverse nazionalità. Sarà garantita, ove possibile, anche una rappresentanza di sesso minoritario, per promuovere l’equilibrio di genere tra i membri della Consulta. Un aspetto importante del regolamento è l’apertura anche agli stranieri con doppia cittadinanza (italiana e straniera), sia per l’elettorato attivo che passivo.

La futura Consulta dei Migranti sarà così composta: il sindaco o un assessore delegato; il Consigliere comunale straniero aggiunto; quattro rappresentanti stranieri (eletti direttamente); il presidente della Commissione Consiliare Affari Sociali, o un suo delegato; un docente degli Istituti scolastici mazaresi con significativa presenza di studenti stranieri; un delegato della Diocesi di Mazara del Vallo; un rappresentante di associazioni o enti laici attivi nell’ambito dell’accoglienza dei migranti. Il modello adottato si inserisce nel più ampio solco dell’esperienza mazarese, che da anni punta alla valorizzazione del dialogo interculturale, coinvolgendo le diverse componenti della cittadinanza nella gestione della cosa pubblica. Con questo doppio appuntamento elettorale, Mazara conferma dunque la volontà offrire strumenti concreti di rappresentanza e partecipazione ai cittadini stranieri, che costituiscono una parte significativa e attiva del tessuto sociale cittadino.